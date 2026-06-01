Una donna incinta è stata trascinata a terra e trascinata per i capelli da agenti di polizia in Olanda. Il fatto è stato ripreso in un video che è diventato virale sui social media. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’intervento né sulle motivazioni dell’azione delle forze dell’ordine. La donna ha denunciato l’aggressione, che ha suscitato molte reazioni online.

Una donna incinta è stata brutalmente scaraventata a terra in Olanda. Il video è presto diventato virale. Dal filmato si vede mentre è ferma insieme al marito nel corridoio di una struttura, circondati dagli agenti. Uno di questi, con un cane, si avvicina alla partoriente, la prende per un braccio e la getta sul pavimento. A quel punto il compagno si scaglia contro i poliziotti, ne nasce un parapiglia che si conclude con l'arresto. I video Un'altra clip mostra la donna che viene trascinata via per i vestiti e apparentemente per i capelli. Nello stesso istante, l'uomo viene immobilizzato a terra da diversi agenti. I due si trovavano, come indica Al Jazeera, ad un centro di immigrazione olandese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Poliziotti mi hanno scaraventata a terra e trascinata per i capelli». Donna incinta denuncia l'aggressione, il video

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