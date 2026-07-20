Gaeta Dopo l’ennesima aggressione scatta il braccialetto elettronico 50enne arrestato dalla Polizia di Stato per aver mandato la compagna in ospedale con 30 giorni di prognosi
Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Gaeta dopo aver aggredito la compagna, che ha riportato un volto tumefatto e 30 giorni di prognosi. L'uomo, già noto per precedenti, è stato sottoposto a un braccialetto elettronico. L’aggressione, l’ennesima, ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine. La donna non aveva mai denunciato in passato, nonostante i soprusi subiti.
Cronache Cittadine GAETA – Un volto tumefatto, trenta giorni di prognosi, anni di soprusi mai denunciati. È il tragico copione che si L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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