Getta l'acido addosso al compagno dal balcone dopo una lite a Roma | 52enne ustionato gravemente
A Roma, un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ustionato dopo che la compagna gli ha versato dell'acido addosso dal balcone durante un litigio. La vicenda si è svolta nel quartiere residenziale, dove l'uomo si trovava passando sotto l'abitazione della donna. La lite tra i due è durata alcuni minuti prima che la donna si fosse sporta dal balcone e, senza alcun preavviso, avesse lanciato il liquido sul suo convivente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l'uomo in ospedale.
Hanno litigato, poi l'uomo si è trovato a passare sotto al balcone: da lì la compagna si è sporta e gli ha gettato addosso l'acido, ustionandolo gravemente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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