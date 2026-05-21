Getta l'acido addosso al compagno dal balcone dopo una lite a Roma | 52enne ustionato gravemente

A Roma, un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ustionato dopo che la compagna gli ha versato dell'acido addosso dal balcone durante un litigio. La vicenda si è svolta nel quartiere residenziale, dove l'uomo si trovava passando sotto l'abitazione della donna. La lite tra i due è durata alcuni minuti prima che la donna si fosse sporta dal balcone e, senza alcun preavviso, avesse lanciato il liquido sul suo convivente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l'uomo in ospedale.

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