Un uomo a bordo di un trattore ha urtato con il rimorchio un gazebo di un bar, provocando il crollo e ferendo gravemente due persone. L’incidente è avvenuto in un’area pubblica e ha coinvolto un rimorchio che ha colpito le strutture vicine. Le due persone ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale. Non risultano altre persone coinvolte o danni a strutture vicine.

Lucca, 22 luglio 2026 – Ha calcolato male le distanze e per poco non ha provocato una tragedia. Un uomo a bordo di un trattore ha urtato con il rimorchio il gazebo di un bar, facendo crollare tutto in testa a due persone che sono rimaste ferite gravemente. E’ successo poco dopo le 20, come riporta il Tirreno, in via Mazzei a Spianate, frazione del Comune di Altopascio. Cosa è successo. Il conducente del mezzo agricolo, durante il transito lungo la strada, non avrebbe valutato correttamente gli ingombri del rimorchio rispetto allo spazio disponibile tra la carreggiata e la struttura esterna del locale. L'impatto con il gazebo è stato talmente violento da innescare un effetto domino che ha fatto collassare il dehor, travolgendo due uomini di 25 e 32 anni seduti ai tavolini all'aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggancia il gazebo di un bar con il rimorchio del trattore e fa crollare tutto. Ci sono due feriti gravi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Modena, auto falcia una decina di pedoni in pieno centro: ci sono feriti, almeno due sono graviNel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto ha investito circa dieci pedoni all’altezza di largo Porta Bologna.

Trattore aggancia con il "pettine" le reti metalliche dell'area tram e danneggia due autoUn trattore ha agganciato con il “pettine” le reti metalliche dell’area tram e ha danneggiato due auto.

Temi più discussi: Malagò ammette trattativa con Guardiola Ma non è detto vada in porto; Rosignano, si scontrano mentre pedalano in gruppo: tre ciclisti finiscono in ospedale; L’Anas chiude la via dell’Abetone: traffico a rischio per due settimane – Cosa c’è da sapere; Ossa nel bosco, sono state trovate a un chilometro dalla casa di Bruna Tomei.

Aggancia il gazebo di un bar con il rimorchio del trattore e fa crollare tutto. Ci sono due feriti graviL'impatto con il gazebo ha innescato un effetto domino che ha fatto collassare il dehor, travolgendo due uomini di 25 e 32 anni seduti ai tavolini all'aperto ... lanazione.it

Altopascio, trattore aggancia un gazebo: due feriti nella struttura crollataALTOPASCIO. Uno scarto del destino provvidenziale ha evitato una tragedia ieri sera in via Mazzei a Spianate. Poco prima delle 20 di martedì 21 luglio il conducente di un trattore ha agganciato con il ... msn.com