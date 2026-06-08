Trattore aggancia con il pettine le reti metalliche dell' area tram e danneggia due auto

Un trattore ha agganciato con il “pettine” le reti metalliche dell’area tram e ha danneggiato due auto. L’incidente è avvenuto oggi alle 14 tra Vigonza e Padova, quando il conducente del mezzo agricolo, svoltando da San Vito verso Ponte di Brenta, ha colpito le recinzioni. Le reti sono state tirate via, causando danni alle vetture parcheggiate nelle vicinanze. Nessuna persona è rimasta ferita.

Singolare incidente oggi 8 giugno alle 14 ai confini tra il comune di Vigonza e quello di Padova. Secondo una prima ricostruzione il conducente di un trattore nello svoltare da San Vito in direzione Ponte di Brenta ha agganciato con il “pettine” posteriore del mezzo pesante alcune reti metalliche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scoperto maxi scavo a Ceccano con dentro divani, reti metalliche e probabilmente amianto: donna denunciataA Ceccano è stato scoperto uno scavo di grandi dimensioni contenente diversi rifiuti, tra cui divani e reti metalliche.

Camion con una gru danneggia i cavi del tram: sospese le linee tra via Notarbartolo, Cep e Borgo NuovoUn camion con una gru ha rotto i cavi della rete tranviaria in via Beato Angelico, nella zona Uditore, e poi è scomparso.

AR: trattore con rimorchio si ribalta a Rehetobel, ferite leggereRocambolesco incidente oggi a Rehetobel (AR): un agricoltore di 63 anni è rimasto leggermente ferito, dopo che il suo trattore con rimorchio agganciato si è ribaltato durante lavori di fienagione su u ... swissinfo.ch

Incidente con il trattore, il mezzo si ribalta e l'agricoltore muore schiacciato VIDEOVOLPAGO (TREVISO) - Si cappotta con il trattore e muore schiacciato. Un altro terribile incidente agricolo è avvenuto poco fa, verso le 15, a Selva del Montello dove un uomo è deceduto nei campi ... ilgazzettino.it