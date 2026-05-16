Nel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto ha investito circa dieci pedoni all’altezza di largo Porta Bologna. L’automobile, guidata a velocità elevata, ha proseguito la sua corsa e si è schiantata contro la vetrina di un negozio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Almeno due delle persone coinvolte sono in condizioni gravi, mentre le altre hanno riportato ferite di diversa entità. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Nel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. Circa dieci persone sono state colpite e diversi sono i feriti, almeno due gravi, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 partiti da Bologna e Pavullo. Il conducente della vettura, un giovane italiano di seconda generazione, è rimasto a sua volta ferito nell’impatto e si è allontanato a piedi dopo l’incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modena, auto falcia una decina di pedoni in pieno centro: ci sono feriti, almeno due sono gravi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ultimora: Modena, auto falcia una decina di pedoni. Ci sono feriti gravi, una donna perde le gambe

Sullo stesso argomento

Auto falcia una decina di pedoni a Modena, ci sono feritiUn’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena.

Auto travolge i pedoni in pieno centro a Modena: ci sono molti feriti, «anche gravi»Tragedia nel pomeriggio di sabato a Modena: un’auto a tutta velocità ha falciato i pedoni in largo Porta Bologna, nel centro della città, quindi ha...

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E' successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso. x.com

Modena, auto falcia decine di pedoni in centro: ci sono feriti. DIRETTAUn'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo G ... tg24.sky.it

Modena, auto falcia una decina di persone a piedi: ci sono feriti, alcuni in modo graveL'investimento nei pressi di Porta Bologna, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Una donna ha perso le gambe ... rainews.it