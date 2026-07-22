Affitti brevi ecco perché sono essenziali e non possiamo più farne a meno

Nel 2026, il settore degli affitti brevi si trova in un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche, nuove politiche commerciali internazionali e dibattiti normativi. La campagna mediatica ha spesso descritto le locazioni a breve termine come un problema per il turismo italiano. Questi elementi hanno influenzato il settore, che rimane comunque considerato una componente importante per l’offerta turistica del paese.

Per gli affitti brevi, il 2026 si è aperto in un contesto complesso: tensioni geopolitiche, nuove politiche commerciali internazionali, dibattiti normativi e una campagna mediatica che spesso ha raccontato le locazioni a breve termine come un problema, più che come una risorsa per il turismo italiano. Eppure i numeri dicono altro. Il mercato è vivo, florido e continua a generare valore. CleanBnB, primo operatore italiano nella gestione professionale degli affitti brevi, chiude il primo semestre 2026 con un portafoglio di 3.154 appartamenti, 61.527 soggiorni gestiti e un gross booking di 23,83 milioni di euro. Il segnale più forte... 🔗 Leggi su Panorama.it

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Affitti Brevi: la verità che nessuno ti dice

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