Off Campus ecco perchè non possiamo fare a meno di guardarla

Da corrieretoscano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Off Campus è la nuova serie romance su Prime Video tratta dai romanzi bestseller di Elle Kennedy, già disponibile dal 13 maggio con otto episodi. Al centro della prima stagione ci sono Hannah Wells, studentessa di musica e Garrett Graham, promessa dell’hockey della Briar University, interpretati da Ella Bright e Belmont Cameli. La serie adatta il primo libro della saga, Il contratto, costruendo la storia intorno al fake dating: un accordo sentimentale nato per convenienza che finisce per trasformarsi in qualcosa di più profondo. Meccanismo che suscitò grande interesse in altre serie tv di successo come Bridgerton. Tra battute, tensione romantica e dinamiche da campus americano, Off Campus punta su ingredienti già molto riconoscibili per il pubblico del romance contemporaneo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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