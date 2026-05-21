Off Campus è la nuova serie romance su Prime Video tratta dai romanzi bestseller di Elle Kennedy, già disponibile dal 13 maggio con otto episodi. Al centro della prima stagione ci sono Hannah Wells, studentessa di musica e Garrett Graham, promessa dell’hockey della Briar University, interpretati da Ella Bright e Belmont Cameli. La serie adatta il primo libro della saga, Il contratto, costruendo la storia intorno al fake dating: un accordo sentimentale nato per convenienza che finisce per trasformarsi in qualcosa di più profondo. Meccanismo che suscitò grande interesse in altre serie tv di successo come Bridgerton. Tra battute, tensione romantica e dinamiche da campus americano, Off Campus punta su ingredienti già molto riconoscibili per il pubblico del romance contemporaneo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Off Campus, ecco perchè non possiamo fare a meno di guardarla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AIForced to marry poor man,I Never expected him was billionaire CEO,he spoil me!

Sullo stesso argomento

Perché non possiamo fare a meno della guerraPer gentile concessione dell’editore pubblichiamo ampi stralci dell’introduzione di Claudio Risé al suo libro “La guerra è in noi”, appena uscito per...

Ex Ilva, il monito di Federmeccanica: «Non ne possiamo fare a meno, è l?acciaieria più green d?Europa»Totale apprezzamento del lavoro fatto in fabbrica dai manager di Acciaierie d’Italia e dall’amministrazione straordinaria; mantenimento dell’asset...

ecco come mi sento ad avere in tl chi parla e sparla di hated rivarly e adesso chi parla e sparla di off campus non avendo la minima idea di che cosa parlino visto che non ho visionato né uno né l’altro (non fate la guerra fate l’amore) x.com

Il decano Allie Hunter di Off Campus ha risvegliato in me un bisogno: FMC che si lega con un altro uomo mentre è in una situazione fubu con un MMC. reddit

Come leggere i libri della serie Off Campus in ordine (inclusi gli spin-off)Dopo il debutto su Prime Video, Off-Campus ha riportato l’attenzione sui romanzi di Elle Kennedy, spingendo sempre più lettori a comprare i libri. Ispirata ai romance sportivi ambientati nel mondo del ... cosmopolitan.com

Off Campus 2 ci sarà, ma i protagonisti potrebbero cambiareDopo qualche giorno un po' sotto traccia, anche in Italia Off Campus si è fatta strada fino alla vetta dei contenuti più visti su Prime Video. Un successo - da noi ampiamente pronosticato - che premia ... today.it