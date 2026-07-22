Aeroporti di Roma bonus da 500 euro ai dipendenti | vale anche per i lavoratori a termine
Oggi, 22 luglio 2026, le Organizzazioni Sindacali di Filt CGIL e FIT hanno confermato che i bonus da 500 euro, destinati ai dipendenti di Aeroporti di Roma, saranno estesi anche ai lavoratori a termine. La decisione riguarda i dipendenti di Fiumicino e si è resa nota durante un incontro tra sindacati regionali e territoriali. La misura include sia i dipendenti a tempo indeterminato sia quelli a termine.
Fiumicino, 22 luglio 2026 – Oggi 22 luglio 2026 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali Regionali e Territoriali di Filt CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, UGL Trasporto Aereo e Aeroporti di Roma, nel corso del quale è stato sottoscritto un accordo di durata triennale (2026–2028), relativo al percorso di valorizzazione e riconoscimento del lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo. L’intesa prevede uno specifico intervento annuale di welfare aziendale del valore di 500 euro, destinato a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori in forza al 1° luglio dell’anno di riferimento. Il premio sarà erogato al conseguimento di... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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