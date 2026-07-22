Aeroporti di Roma bonus da 500 euro ai dipendenti | vale anche per i lavoratori a termine

Notizia in breve

Oggi, 22 luglio 2026, le Organizzazioni Sindacali di Filt CGIL e FIT hanno confermato che i bonus da 500 euro, destinati ai dipendenti di Aeroporti di Roma, saranno estesi anche ai lavoratori a termine. La decisione riguarda i dipendenti di Fiumicino e si è resa nota durante un incontro tra sindacati regionali e territoriali. La misura include sia i dipendenti a tempo indeterminato sia quelli a termine.