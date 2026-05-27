Mega bonus di Samsung ai dipendenti | oltre 300mila euro per evitare uno sciopero di 18 giorni
Samsung ha distribuito un bonus di oltre 300.000 euro ai dipendenti per evitare uno sciopero di 18 giorni. Dopo l'aumento di profitti grazie all'intelligenza artificiale, il sindacato ha approvato un accordo che prevede la partecipazione agli utili aziendali. L'intesa include la distribuzione del 10,5% degli utili operativi sotto forma di azioni. La decisione mira a compensare i lavoratori per il periodo di agitazione evitato.
Dopo il boom di profitti derivati dall'intelligenza artificiale, i membri del sindacato di Samsung Electronics hanno approvato uno storico accordo aziendale di partecipazione agli utili che prevede la distribuzione del 10,5% degli utili operativi complessivi sotto forma di azioni, a cui si. 🔗 Leggi su Today.it
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In 1 minuto I mercati di oggi, spiegati in modo semplice. I dipendenti di Samsung Electronics voteranno un accordo che prevede un bonus annuale medio di 290.000 euro. Il colosso sudcoreano dei chip di memoria punta a evitare uno sciopero nel contesto x.com
L’IA fa anche cose buone: i lavoratori Samsung ottengono un megabonus da 370.000 dollariMa solo i dipendenti della divisione semiconduttori, dopo aver minacciato lo sciopero per 18 giorni. Il problema ora è: chi deve incassare i dividendi dell'intelligenza artificiale? dire.it
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