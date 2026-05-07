Manni firma Sipre | arriva il bonus da 4.300 euro ai dipendenti

Un'azienda ha annunciato l'assegnazione di un bonus di 4.300 euro ai propri dipendenti, risultato di un accordo siglato con le rappresentanze sindacali. Il provvedimento prevede un incremento della retribuzione mensile e l'introduzione di premi legati a specifici criteri di sicurezza sul lavoro. La decisione sarà applicata a partire dal prossimo mese e interesserà una vasta gamma di impiegati.

? Cosa scoprirai Come cambierà la retribuzione mensile dei dipendenti con i nuovi premi?. Quali criteri utilizzerà l'azienda per assegnare i bonus sulla sicurezza?. Chi ha negoziato i dettagli di questo nuovo pacchetto economico?. Perché questo accordo è considerato strategico per il polo di Monteprandone?.? In Breve Rappresentanti RSU Marcelli, Bruschetti e Malacchi hanno gestito le trattative con Fiom-Cgil.. Bonus complessivi per ogni dipendente raggiungono circa 4.300 euro annui.. L'accordo mantiene la quattordicesima mensilità e potenzia i ticket restaurant.. L'intesa rafforza il ruolo strategico dello stabilimento di Monteprandone nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manni firma Sipre: arriva il bonus da 4.300 euro ai dipendenti Notizie correlate Leggi anche: Ikea, nuovo contratto per i dipendenti: arriva il bonus da 150 euro e aumenti per chi lavora la domenica Leggi anche: Bonus bollette da 115 euro, ecco quando arriva e chi può riceverlo (e cosa cambia per il bonus sociale)