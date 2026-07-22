L’Unione europea ha deciso di revocare un finanziamento di 2 milioni di euro destinato alla fondazione La Biennale di Venezia. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il pagamento non verrà effettuato. Questa revoca si aggiunge ad altre misure di carattere finanziario adottate dall’UE. La decisione è immediata e vincolante, senza indicazioni di eventuali rimborsi o alternative.

L’ufficialità è arrivata. L’Unione europea ha revocato un finanziamento da 2 milioni di euro alla fondazione La Biennale di Venezia. Il versamento era stato sospeso nelle scorse settimane appunto per le polemiche sulla partecipazione (fortemente voluta dal presidente Pietrangelo Buttafuoco) della Russia all’edizione 2026 della manifestazione di arte contemporanea. L’annuncio lo ha dato Thomas Regnier, portavoce di Bruxelles: «Seguendo il parere giuridico e la raccomandazione della Commissione europea, l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (Eacea) ha deciso di annullare il finanziamento da 2 milioni di euro». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Adesso è ufficiale: l’Europa taglia i soldi alla Biennale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'Iran TAGLIA fuori il dollaro dal PETROLIO: il nuovo Ordine Mondiale

Notizie e thread social correlati

Biennale di Venezia 2026, adesso lasciamo lavorare Buttafuoco, mentre lui pensa già alla Biennale d’ArchitetturaLa prossima edizione della Biennale di Venezia nel 2026 si avvicina e si susseguono le discussioni sul suo svolgimento.

L’Agenzia Ue per la cultura taglia 2 milioni di euro alla Biennale L’Agenzia europea per la cultura ha deciso di interrompere una sovvenzione di 2 milioni di euro destinata alla Fondazione La Biennale di Venezia.

Temi più discussi: Cagliari, ufficiale l'acquisto di Fazzini dalla Fiorentina: l'annuncio; Brindisi FC, adesso è ufficiale: Co.Vi.So.D. approva l’iscrizione alla Serie D 2026/2027; Leonessa Brescia, adesso è ufficiale: Calvani nuovo head coach; Lucchese, adesso è ufficiale: Dionisi è rossonero.

Il #Como sta valutando diversi profili per l’attacco e nella lista si è aggiunto il nome di Moise #Kean. Il club ha contattato l’agente del giocatore e adesso sta valutando di presentare un’offerta ufficiale alla #Fiorentina. L’attaccante azzurro non ha più una clauso x.com

Udinese, adesso è ufficiale: Zaniolo rinnova il contratto e resta in bianconeroUdinese, ufficiale il rinnovo di Zaniolo: accordo fino al 2029 con opzione per il 2030, il club punta su di lui per il futuro Nicolò Zaniolo e l’Udinese proseguiranno insieme: ora è ufficiale il rinno ... msn.com

Milan, adesso è ufficiale: cessione a titolo definitivoContinuano le grandi manovre di mercato in casa rossonera in vista della prossima stagione, ecco le ultime. Il Milan continua a muoversi sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Amo ... calciomercato.it