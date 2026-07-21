L’Agenzia europea per la cultura ha deciso di interrompere una sovvenzione di 2 milioni di euro destinata alla Fondazione La Biennale di Venezia. La decisione è arrivata dopo una valutazione giuridica e una raccomandazione della Commissione europea. La sospensione riguarda i fondi ancora da erogare e si basa su questioni legali sollevate durante l’analisi. La Biennale di Venezia non riceverà più questa somma prevista.

A seguito della valutazione giuridica e della raccomandazione della Commissione, l’ Agenzia europea per la cultura e l’educazione ha deciso di interrompere la sovvenzione in corso di 2 milioni di euro a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. L’ha reso noto un portavoce della Commissione Ue. «Gli eventi culturali, finanziati con il denaro dei contribuenti europei, dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione — valori che non vengono rispettati nella Russia odierna». Il caso del padiglione russo. La vicenda riguarda il padiglione russo della mostra. Nonostante la contestazione del ministro della Cultura Alessandro Giuli, la Fondazione aveva deciso di ospitarlo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Agenzia Ue per la cultura taglia 2 milioni di euro alla Biennale

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PADIGLIONE RUSSIA, L'UE TAGLIA 2 MILIONI. IL CREMLINO RINGRAZIA LA BIENNALE | 13/07/2026

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