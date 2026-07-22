Le acconciature delle trendsetter internazionali puntano a uno stile naturale e discreto, senza artifici. L’hair look di una nota principessa mostra onde delicate e leggere che cadono sulle spalle, sostituendo boccoli perfetti e pieghe ingessate. Questa tendenza evidenzia un cambio di rotta verso un aspetto più semplice e autentico, preferito nelle scelte di look di stagione.

D iscreta, leggera, sottile: l’eleganza delle trendsetter internazionali è così, naturale e senza artifici. Proprio come le vagues piene di grazia che si appoggiano sulle spalle di Charlotte Casiraghi. Una chioma sciolta elegante, che sembra mossa dal vento della Costa Azzurra. Ed è la risposta mediterranea alla perfezione artificiale dei capelli delle star di Hollywood. Charlotte Casiraghi, bastano jeans e camicia per fare centro alla sfilata Chanel X Lo styling casual di tendenza adesso. Miracolosamente sfilato dalle grinfie del ferro arricciacapelli, lontanissimo dai boccoli scultorei che per anni hanno dominato le bacheche social. L’hair look estivo della figlia di Carolina di Monaco (40 anni il prossimo 3 agosto) è un trionfo di onde casual, dove la simmetria cede il passo a una disinvoltura studiata nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Addio boccoli perfetti e pieghe ingessate da salone! L’hair look di Charlotte Casiraghi conferma la vera tendenza di stagione

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