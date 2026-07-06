Charlotte Casiraghi ha partecipato al gran finale del Longines Global Champions Tour a Port Hercule. Indossava un abito bianco di Chanel, definito da alcuni come da sirena. Durante l’evento, è stata presente anche per la consegna del Gran Premio del Principe di Monaco. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei presenti.

Charlotte Casiraghi è apparsa a Port Hercule come una dea con il nuovo sofisticato abito bianco, ovviamente di Chanel, per il gran finale del Longines Global Champions Tour e la consegna del Gran Premio del Principe di Monaco. E poi con lo stesso look ha partecipato alla celebrazione del 40° anniversario dei Ballets de Monte-Carlo dove ha raggiunto sua madre, Carolina di Monaco, e la sorella Alexandra di Hannover. Charlotte Casiraghi, somiglianza impressionante con Carolina di Monaco. Indubbiamente è stato un weekend impegnativo per Charlotte Casiraghi. La figlia maggiore di Carolina di Monaco si è dedicata all’altra sua grande passione, i cavalli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlotte Casiraghi, dea in bianco e abito da sirena: irresistibile

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