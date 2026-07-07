Nella prima fila delle sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027, le star hanno sfoggiato acconciature e trucco curati nei minimi dettagli. Tra i look più noti, spicca un hairstyle vaporoso portato da una modella con abito firmato da una maison di alta moda. Le scelte di bellezza delle ospiti si sono fatte notare per la cura e l’attenzione ai dettagli, diventando esempio di tendenze attuali e possibili ispirazioni per il pubblico.

La moda in certe occasioni fa ovviamente la parte del leone, ma i beauty look sono ugualmente sorvegliati speciali, perché le ospiti si fanno interpreti perfette dei trend più virali del momento, anzi, spesso sono proprio loro a lanciarli. Ecco tutti i beauty look più belli delle star alla haute couture di Parigi che non sono passati inosservati. Giorno dopo giorno. Da Chanel Charlotte Casiraghi I capelli sciolti sono senza dubbio i preferiti di Charlotte Casiraghi, che alla sfilata di Chanel, brand ci cui è testimonial, ha scelto uno styling vaporoso che le dona molto; merito (anche) delle micro scalature che caratterizzano il taglio. Sulle unghie, un tocco di rosso-aranciato conferisce grinta a un outfit molto semplice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'hair look vaporoso di Charlotte Casiraghi da Chanel e le altre scelte beauty delle star in front row alle sfilate Couture Autunno-Inverno 2026-2027

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il raccolto grafico di Chiara Ferragni da Schiaparelli e gli altri beauty look delle star in front row alle sfilate Couture di ParigiDurante le sfilate Couture di Parigi, molte celebrità hanno sfoggiato look di bellezza e acconciature diverse.

Un guardaroba ridotto all’essenziale ha definito la presenza di Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel Cruise 2027 a BiarritzAlla sfilata Chanel Cruise 2027 a Biarritz, la presenza di Charlotte Casiraghi si è distinta per un look minimalista.

Si parla di: Il raccolto grafico di Chiara Ferragni da Schiaparelli e gli altri beauty look delle star in front row alle sfilate Couture di Parigi.

Charlotte Casiraghi senza trucco e perfetta in giacca e camicia: il look chic senza sforzoLezioni di stile da Charlotte Casiraghi. Ospite del Salone del Libro di Parigi, dove ha presentato il suo romanzo La Fêlure, la Principessa ha sorpreso tutto con un look effortlessly chic, ... dilei.it

Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi, la coppia di beauty icon più chic è tornataCharlotte Casiraghi e Carolina di Monaco hanno festeggiato l’associazione creata 60 anni fa da Grace Kelly. La serata di gala nella prestigiosa cornice dell’Opéra Garnier di Monte Carlo ha richiesto ... iodonna.it