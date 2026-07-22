Addio a Sarri senior Amerigo l’uomo in bici Il dolore di Maurizio

Amerigo Sarri, padre dell’allenatore dell’Atalanta Maurizio Sarri, è deceduto lunedì scorso all’età di 97 anni. Ha dedicato nove decenni alla storia del ciclismo toscano, partecipando a molte competizioni e vivendo con passione questa disciplina. La sua vita è stata caratterizzata da vittorie e sacrifici nel mondo del ciclismo, e il suo nome resta associato a questa tradizione sportiva regionale. La notizia ha suscitato dolore tra chi lo conosceva e aveva condiviso con lui anni di attività.

Nove decenni di storia del ciclismo toscano, vissuti tra vittorie, sacrifici e una passione mai venuta meno. Si è spento lunedì scorso all’età di 97 anni Amerigo Sarri, padre dell’allenatore dell’Atalanta Maurizio. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo delle due ruote e per il territorio valdarnese, dove era considerato una figura simbolo dello sport e dei suoi valori più autentici. Residente a Castelfranco Piandiscò, Amerigo era nato a Figline il 10 novembre 1928. Il suo nome è indissolubilmente legato alla Società Ciclistica Aquila Montevarchi, con la cui maglia conquistò oltre cinquanta vittorie tra i dilettanti, diventando uno dei corridori più vincenti nella storia del sodalizio rossoblù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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