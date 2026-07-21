Addio ad Amerigo Sarri padre di Maurizio Una vita per il ciclismo
Amerigo Sarri è morto ieri sera a 97 anni. È stato una figura storica del ciclismo toscano e padre dell’allenatore di calcio Maurizio Sarri. La sua scomparsa è stata annunciata da familiari e amici. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa del decesso. La notizia è stata diffusa attraverso canali locali e social. La sua vita è stata dedicata al ciclismo, lasciando un segno nel settore.
Arezzo, 21 luglio 2026 – Si è spento ieri sera, all'età di 97 anni, Amerigo Sarri, figura storica del ciclismo toscano e padre dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri. Il mondo delle due ruote perde uno dei suoi protagonisti più autentici, apprezzato per i valori di correttezza, sacrificio e passione che hanno contraddistinto tutta la sua vita. Nato a Figline Valdarno il 10 novembre 1928, Amerigo Sarri è stato uno dei corridoi più forti della sua generazione. Con la maglia della Società Ciclistica Aquila Montevarchi conquistò oltre cinquanta vittorie nella categoria dilettanti, diventando uno degli atleti più vincenti nella storia del sodalizio rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Addio ad Amerigo Sarri, padre di Maurizio. Una vita per il ciclismoAveva 97 anni e abitava a Castelfranco Piandiscò. Vanta due convocazioni nella nazionale italiana di ciclismo. La sua amicizia con Bartali. msn.com