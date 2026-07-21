addio ad amerigo sarri padre di maurizio una vita per il ciclismo

Notizia in breve

Amerigo Sarri è morto ieri sera a 97 anni. È stato una figura storica del ciclismo toscano e padre dell’allenatore di calcio Maurizio Sarri. La sua scomparsa è stata annunciata da familiari e amici. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla causa del decesso. La notizia è stata diffusa attraverso canali locali e social. La sua vita è stata dedicata al ciclismo, lasciando un segno nel settore.