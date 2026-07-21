Amerigo Sarri, figura di rilievo nel ciclismo toscano del secondo dopoguerra e padre di Maurizio Sarri, è deceduto all’età di 97 anni. È stato un protagonista importante nel panorama ciclistico della regione, noto per la sua lunga attività e il suo contributo al settore. La notizia della sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli su cause o circostanze. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport locale.

È morto a 97 anni Amerigo Sarri, storico protagonista del ciclismo toscano del secondo dopoguerra e padre dell’allenatore Maurizio Sarri. Il corridore di Figline Valdarno, che da tempo viveva nel comune di Castelfranco Piandiscò, in provincia di Arezzo, si è spento nella serata di lunedì 20 luglio lasciando un ricordo profondo nel mondo delle due ruote. Oltre cinquanta vittorie da dilettante, due convocazioni in Nazionale italiana e una lunga vita dedicata allo sport hanno segnato il percorso di uno dei volti più rappresentativi del ciclismo regionale. Nato il 10 novembre 1928 a Figline Valdarno, Amerigo Sarri si avvicinò alle competizioni subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Amerigo Sarri, addio al campione toscano del dopoguerra e padre di Maurizio: aveva 97 anni

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