Alle 8 di questa mattina, un uomo di 86 anni è caduto dal terrazzo di un edificio in zona Trastevere. La sua morte è avvenuta sul colpo. Non si conoscono ancora le cause precise della caduta, né se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

A 86 anni è morto Pippo Di Marca, è caduto dal terrazzo, non è chiaro se in maniera accidentale o se sia stato un gesto volontario L’attore teatralePippo Di Marcaè caduto questa mattina alle 8.30 dal balcone. E’ famoso anche per aver interpretato Andreotti nel filmIl Traditoredi Marco Bellocchio. L’attore e regista è morto questa mattina intorno alle 8,40, dopo essere caduto dal terrazzo della sua abitazione, in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere, Roma. Sul posto la polizia. Adesso si indaga su cosa possa essere accaduto, si ipotizzao un gesto volontario oppure una caduta accidentale. Pippo Di Marcaè nato a Catania il 12 ottobre 1939. Ha esordito nel mondo del teatro nel 1969 con Giancarlo Nanni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pippo Di Marca cade dal terrazzo e muore a Trastevere

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