L’attore e regista Pippo Di Marca è morto martedì mattina dopo essere caduto da un terrazzo in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere, Roma. La caduta è avvenuta intorno alle 8:40. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita all’uomo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

L’attore e regista Pippo Di Marca è morto martedì mattina intorno alle 8,40 dopo essere caduto dal terrazzo della sua abitazione, in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere, Roma. Sul posto è giunta la polizia. Tra le ipotesi un gesto volontario o una caduta accidentale. Nato a Catania, 12 ottobre 1939, Di Marca era un noto attore teatrale, regista e drammaturgo. La carriera di Di Marca. Pippo Di Marca è stato tra i protagonisti dell’avanguardia teatrale italiana, influenzato da figure come Carmelo Bene, Leo de Berardinis e Julian Beck, con cui ha anche avuto modo di collaborare. È noto anche per aver fondato la compagnia Meta-Teatro, che si è dedicata alla produzione e alla promozione del teatro contemporaneo come luogo di creazione e confronto tra stili diversi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Muore l’attore Pippo Di Marca, è precipitato da una terrazza

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Morto l'attore Pippo di Marca, è precipitato da un terrazzo a Roma

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