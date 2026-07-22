È deceduto il volontario noto come ‘Leone’ di Spicchio, figura storica della comunità locale. La sua scomparsa è stata annunciata il 22 luglio 2026. Era riconosciuto per la sua personalità vivace e la voce distintiva, che lo rendevano un personaggio conosciuto tra i residenti. La comunità si è riunita per ricordarlo, evidenziando il ruolo che aveva ricoperto nel volontariato locale. La sua figura ha lasciato un segno duraturo tra chi lo conosceva.

Spicchio (Vinci), 22 luglio 2026 – Per tutti era ‘Leone’, un soprannome che gli derivava non soltanto dalla sua esuberanza, ma anche da quella voce inconfondibile che lo rendeva a tutti gli effetti un personaggio fuori dal comune. Vinci e la comunità di Spicchio sono in lutto per la scomparsa di Leonardo Tamburini, storico volontario che per anni è stato l’anima della Sagra della Chiocciola, uno degli appuntamenti più importanti del territorio. Vedovo da qualche anno, se n’è andato circondato dall’affetto dei suoi cari nella giornata di ieri, martedì 21 luglio. Aveva 80 anni. Chi era. Leonardo Tamburini è stato uno dei personaggi che hanno accompagnato la vita sociale di Spicchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Leonardo Tamburini, il ‘Leone’ di Spicchio. La comunità piange lo storico volontario

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