San Vincenzo piange Alessandro Buti | addio allo storico volontario
San Vincenzo piange Alessandro Buti, morto a 78 anni. Aveva iniziato il servizio come volontario a soli sedici anni e aveva dedicato gran parte della sua vita alla Misericordia. Con la sua presenza e il suo impegno costante, si era guadagnato il rispetto di colleghi e cittadini. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. La notizia della scomparsa ha suscitato grande dolore tra amici e volontari.
? Domande chiave Come ha iniziato il suo servizio a soli sedici anni?. Quali sono le caratteristiche che lo rendevano un pilastro della Misericordia?. Come influirà la sua scomparsa sul passaggio generazionale dei volontari?. Dove e quando si svolgeranno le esequie per rendergli omaggio?.? In Breve Servizio alla Misericordia di San Vincenzo iniziato nel 1982 prima della maggiore età.. Esequie presso la chiesa di Sant’Alfonso programmate per domenica 30 maggio alle 14:30.. Famiglia composta da moglie, due figli e padre del defunto di 61 anni.. Lutto per il volontario che ha operato per oltre quarant'anni nel territorio.. Il lutto colpisce la comunità di San Vincenzo dove Alessandro Buti, storico volontario della Misericordia, è venuto a mancare all’età di 61 anni per un improvviso infarto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
San Benedetto piange Moretti, storico volontario MisericordiaRomano Moretti, storico volontario della Misericordia di San Benedetto in Alpe, è deceduto all’età di 89 anni presso l’ospedale Pierantoni Morgagni...
Lucca piange Enea Melosi: addio allo storico farmacista di via RomaA Lucca si piange la scomparsa di Enea Melosi, il farmacista di lunga data di via Roma.