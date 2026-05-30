San Vincenzo piange Alessandro Buti | addio allo storico volontario

Notizia in breve

San Vincenzo piange Alessandro Buti, morto a 78 anni. Aveva iniziato il servizio come volontario a soli sedici anni e aveva dedicato gran parte della sua vita alla Misericordia. Con la sua presenza e il suo impegno costante, si era guadagnato il rispetto di colleghi e cittadini. La sua figura rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. La notizia della scomparsa ha suscitato grande dolore tra amici e volontari.