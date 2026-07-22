Addio a Graziano De Franco scompare il giornalista che ha segnato Rai e Mediaset

Da thesocialpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morto Graziano De Franco, giornalista che ha lavorato in Rai e Mediaset. Durante la sua carriera, ha ricoperto ruoli di responsabilità nelle principali redazioni televisive italiane. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un professionista noto nel settore dell'informazione.

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Il giornalismo italiano perde Graziano De Franco, professionista che nel corso della sua carriera ha lavorato nelle principali redazioni televisive del Paese, dalla Rai a Mediaset, ricoprendo anche ruoli di responsabilità nell’informazione. A darne notizia è l’ Associazione Stampa Romana, che ha espresso il proprio cordoglio ricordando il suo lungo percorso professionale e il costante impegno a tutela della categoria. Nel messaggio diffuso dall’associazione viene ripercorsa la carriera di De Franco, iniziata nelle redazioni dei programmi Rai condotti da Gad Lerner ed Enrico Deaglio negli anni Novanta, per poi proseguire a Sciuscià con Michele Santoro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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