Viterbo addio a Franco Pallucca | scompare il volto di Paco Arredi

A Viterbo si è spento Franco Pallucca, conosciuto come Paco Arredi. La sua scomparsa ha suscitato attenzione tra chi lo aveva conosciuto e apprezzato. Pallucca era il nome dietro il marchio Paco Arredi, un'azienda nota nel settore dell'arredamento. La relazione tra i cognomi dei coniugi, Pallucca e Arredi, ha dato origine a questa identità commerciale. La notizia della sua morte è stata confermata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

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? Punti chiave Chi era l'uomo dietro il celebre nome Paco Arredi?. Come è nato il legame tra i cognomi dei due coniugi?. Perché la chiesa di San Faustino era così importante per lui?. Cosa significa la scomparsa di questa figura per via Belluno?.? In Breve Attività gestita con la moglie Maria Tiziana Cortese in via Belluno. Funerali fissati per sabato 16 maggio alle ore 15 a San Faustino. Dolore per la figlia Flavia e la scomparsa di un punto di riferimento locale. Viterbo piange Franco Pallucca, l’imprenditore di 66 anni titolare del negozio Paco arredi in via Belluno, la cui scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale. La notizia della morte dell’uomo, stimato per la sua professionalità e la disponibilità nei rapporti quotidiani, circola tra i residenti che lo conoscevano bene. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, addio a Franco Pallucca: scompare il volto di Paco Arredi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Franco Pallucca, morto a 66 anni l'imprenditore di Viterbo Addio a Davide Belmonte: scompare il volto simbolo di MontesilvanoLa comunità di Montesilvano e Città Sant’Angelo affronta il lutto per la scomparsa improvvisa di Davide Belmonte, 39 anni. Franco Pallucca morto a 66 anni: Viterbo piange lo storico titolare di Paco Arredi, funerali sabato a San FaustinoViterbo perde uno di quei volti che finiscono per diventare parte della memoria quotidiana di una città. È morto Franco Pallucca, 66 anni, imprenditore molto conosciuto e apprezzato, legato allo ... alphabetcity.it Viterbo piange Franco Pallucca, storico titolare di Paco ArrediI funerali saranno celebrati sabato 16 maggio alle ore 15 nella Chiesa di San Faustino VITERBO - Lutto a Viterbo per la scomparsa di Franco Pallucca, morto ier ... etrurianews.it