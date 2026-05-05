Addio a Franco Romano | scompare lo storico docente del Panetti

È deceduto Franco Romano, noto docente del liceo Panetti. La notizia è stata condivisa sui social dai suoi ex studenti, che hanno pubblicato ricordi e testimonianze personali. Romano era riconosciuto come figura storica dell'istituto e molti hanno espresso cordoglio per la sua scomparsa, ricordandolo attraverso messaggi e foto. La sua assenza rappresenta una perdita per la comunità scolastica e per chi lo ha conosciuto durante gli anni di insegnamento.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli ex studenti a trasformare il letto d'ospedale?. Chi ha condiviso il ricordo intimo del docente sui social?. Perché la scomparsa di questo professore tocca la memoria di Bari?. Quali dettagli hanno reso commovente l'ultimo saluto tra ex alunni?.? In Breve Esequie domani alle 17,30 presso la Chiesa di San Marcello. Assessora Paola Romano comunica la notizia tramite i social network. Ex studenti visitano il docente nel reparto ospedaliero durante la malattia. Comunità barese esprime cordoglio per l'educatore del liceo Panetti. Il lutto colpisce la politica barese con la scomparsa di Franco Romano, storico docente del Panetti, avvenuta dopo un periodo di malattia in ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Franco Romano: scompare lo storico docente del Panetti Notizie correlate Lutto per l’assessora Paola Romano: è scomparso il padre Franco, storico professore del Panetti“In questi mesi duri di malattia di mio padre in ospedale, una cosa mi ha sempre strappato un sorriso: ad un certo punto c’era sempre qualche suo ex... Addio a Franco Botto: scompare l’icona del tonno e l’uomo di Moneglia? Cosa sapere Scompare a Moneglia Franco Botto, ex assessore e volto noto della pubblicità anni Ottanta. Contenuti e approfondimenti Si parla di: In memoria di Romano Luperini; Addio a Franco Botto, il pescatore dell'iconico spot sul tonno insuperabile - Il video.