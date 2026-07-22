Acri 2025 da record Erogati 1,4 miliardi

Nel 2025, le fondazioni di origine bancaria hanno erogato 1,4 miliardi di euro, un valore mai così alto negli ultimi 17 anni, con un aumento del 30% rispetto all'anno precedente. Il patrimonio complessivo si attesta a 43,7 miliardi di euro, con una crescita del 2,8% rispetto al 2024. I dividendi provenienti dalle banche sono stati di 1,6 miliardi di euro.

ROMA Il mondo delle fondazioni di origine bancarie riunito nell’Acri mostra numeri in crescita con un patrimonio di 43,7 miliardi di euro (+2,8% rispetto al 2024), dividendi dalle banche a 1,6 miliardi ed erogazioni ai massimi degli ultimi 17 anni che raggiungono la soglia di 1,4 miliardi di euro (+30%). "Si conferma la solidità del sistema delle Fondazioni di origine bancaria – il commento del presidente dell’Acri Giovanni Azzone –. L’attenta e lungimirante gestione dei patrimoni continua a garantire risultati positivi". Oltre 444 milioni di euro tra "imposte a bilancio e alla fonte": questo il carico fiscale per le fondazioni italiane nel 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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