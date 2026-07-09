Nel 2025, la Fondazione Lega del Filo d'Oro prevede di assistere un numero record di persone e di erogare un numero crescente di servizi. La crescita si conferma rispetto agli anni precedenti, con un aumento sia delle persone aiutate che delle attività svolte. La fondazione ha comunicato che il trend di espansione continuerà anche nel prossimo anno. I dati relativi alle attività del 2024 non sono ancora disponibili, ma si prevede un incremento rispetto agli anni passati.

Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - "Il 2025 conferma il percorso di crescita della Fondazione Lega del Filo d'Oro, che continua ad ampliare la propria capacità di risposta ai bisogni delle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, rafforzando la presenza sul territorio nazionale e investendo nello sviluppo dei servizi, dell'organizzazione e delle relazioni. Un anno record in cui è stato raggiunto il numero più alto di utenti seguiti e di giornate di ricovero erogate nella storia della Fondazione, a testimonianza di un impegno costante che guarda con determinazione al futuro". E' quanto si legge in una nota. "Sono state 1.405... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lega Filo d'Oro: "Nel 2025 record di persone assistite e servizi erogati"

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