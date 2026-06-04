Agricoltura boom di fondi | oltre 10 miliardi erogati nel 2025

Nel 2025, sono stati erogati oltre 10 miliardi di euro in fondi per l’agricoltura. Tra le risorse distribuite, 73 milioni sono stati destinati ai giovani agricoltori. Sono state avviate strategie per recuperare circa 4 milioni di ettari di terreni incolti. Le domande più frequenti riguardano l’uso di queste risorse e i piani di intervento per riqualificare le aree abbandonate.

Come verranno utilizzati i 73 milioni destinati ai giovani agricoltori?. Quali strategie serviranno per recuperare i 4 milioni di ettari incolti?. Come cambierà il rapporto tra agricoltori e burocrazia dopo il 2027?. Perché il tasso di utilizzo dei fondi ha superato il 99%?.? In Breve Fondo Sviluppo Rurale in crescita del 35,2% con 5,1 miliardi di euro erogati.. Aiuti diretti Feaga a 4,4 miliardi di euro con incremento del 10,8%.. 73 milioni di euro stanziati tra il 2023 e il 2025 per giovani agricoltori.. Obiettivo recupero 4 milioni di ettari incolti per raggiungere 13 milioni coltivati..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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