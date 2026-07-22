Acilia bambina di 10 anni prende il treno per andare al mare | Volevo fare un tuffo Ritrovata dai vigili a Ostia

Notizia in breve

Una bambina di 10 anni ha preso un treno da sola per andare al mare, dicendo di voler fare un tuffo. La mattina successiva, i vigili l’hanno trovata a Ostia, dopo che si era allontanata da casa senza avvisare i genitori. La bambina era salita sul treno alla stazione di Acilia e si era diretta verso la località balneare. Nessuna altra persona è stata coinvolta e la piccola è stata riaffidata ai familiari.