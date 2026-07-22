Acilia bambina di 10 anni prende il treno per andare al mare | Volevo fare un tuffo Ritrovata dai vigili a Ostia
Una bambina di 10 anni ha preso un treno da sola per andare al mare, dicendo di voler fare un tuffo. La mattina successiva, i vigili l’hanno trovata a Ostia, dopo che si era allontanata da casa senza avvisare i genitori. La bambina era salita sul treno alla stazione di Acilia e si era diretta verso la località balneare. Nessuna altra persona è stata coinvolta e la piccola è stata riaffidata ai familiari.
Una mattinata di paura conclusa con un lieto fine. Una bambina di 10 anni si era allontanata da casa all'alba all'insaputa dei genitori, raggiungendo da sola la stazione ferroviaria di Acilia e prendendo il treno diretto a Ostia. Da lì si è incamminata, raggiungendo la spiaggia. Dopo l'allarme lanciato dai genitori, la polizia di Roma Capitale ha attivato le ricerche e l'ha rintracciata nel giro di poche ore nei pressi della stazione di Lido Centro, mentre stava tornando indietro coi vestiti ancora zuppi d'acqua dopo un bagno in mare. «Volevo fare un tuffo», ha raccontato la piccola agli agenti che l'hanno trovata in buone condizioni. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
Notizie e thread social correlati
Bimba di 10 anni si allontana da casa per andare al mare a Ostia, ritrovata in buone condizioniUna bambina di 10 anni si è allontanata da casa ad Acilia per andare al mare a Ostia.
Roma: bambina scomparsa questa mattina ad Acilia, ritrovata ad Ostia da polizia localeUna bambina di circa 10 anni scomparsa questa mattina da Acilia è stata ritrovata a Ostia dalla polizia locale.