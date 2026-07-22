Roma | bambina scomparsa questa mattina ad Acilia ritrovata ad Ostia da polizia locale
Una bambina di circa 10 anni scomparsa questa mattina da Acilia è stata ritrovata a Ostia dalla polizia locale. La ragazza si era allontanata dalla propria casa nelle prime ore del giorno. Dopo alcune ore di ricerche, gli agenti l’hanno individuata e recuperata in un’area di Ostia. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine. La bambina sta bene e sarà affidata ai genitori.
Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che ha visto protagonista una bambina di circa 10 anni, la quale, nelle prime ore di questa mattina, si era allontanata dalla propria abitazione, situata nel territorio di Acilia, facendo perdere le proprie tracce. I genitori, accorgendosi quasi immediatamente della sua assenza, hanno provveduto a denunciare la scomparsa della figlia. A seguito di questa segnalazione, è stata diramata dalla Centrale operativa “Lupa” una nota di rintraccio, con il gruppo Mare della polizia locale di Roma che ha attivato un dispositivo di ricerca immediato e capillare sul territorio. Attivazione delle ricerche. La... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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