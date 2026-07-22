Roma | bambina scomparsa questa mattina ad Acilia ritrovata ad Ostia da polizia locale

Notizia in breve

Una bambina di circa 10 anni scomparsa questa mattina da Acilia è stata ritrovata a Ostia dalla polizia locale. La ragazza si era allontanata dalla propria casa nelle prime ore del giorno. Dopo alcune ore di ricerche, gli agenti l’hanno individuata e recuperata in un’area di Ostia. La scomparsa aveva generato preoccupazione tra i familiari e le forze dell’ordine. La bambina sta bene e sarà affidata ai genitori.