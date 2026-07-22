Bimba di 10 anni si allontana da casa per andare al mare a Ostia ritrovata in buone condizioni

Una bambina di 10 anni si è allontanata da casa ad Acilia per andare al mare a Ostia. È stata trovata alla stazione, pronta a tornare a casa, con i vestiti bagnati. Gli agenti della Polizia Locale l’hanno individuata e soccorsa. La bambina è in buone condizioni.

Ostia, 22 luglio 2026 – A dieci anni è uscita di casa, ad Acilia, per prendere il trenino e fare un tuffo a Ostia. A ritrovarla alla stazione, pronta a rientrare coi vestiti bagnati ma in buone condizioni, sono stati gli agenti della Polizia Locale. E’ successo questa mattina, quando la segnalazione di scomparsa presentata dai genitori ha fatto scattare le ricerche. Diramata dalla Centrale Operativa “Lupa” la nota di rintraccio, il X Gruppo Mare ha attivato un immediato dispositivo di ricerca sul territorio. La giovanissima età della minore e la presenza di specifiche condizioni di vulnerabilità, tali da rendere particolarmente elevato il rischio connesso all’allontanamento, hanno reso necessario predisporre fin da subito un’attività di ricerca estesa e mirata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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