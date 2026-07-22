In Campania, finora è stata demolita solo il 13% delle costruzioni abusive. Regione e Legambiente hanno firmato un accordo per intensificare le azioni contro l’abusivismo edilizio. La firma è avvenuta a bordo della Goletta Verde, ormeggiata presso la costa. Non sono stati forniti dettagli sulle misure specifiche o sui tempi previsti per le demolizioni. La percentuale di abbattimenti effettuati resta molto bassa rispetto alle richieste.

Regione Campania e Legambiente insieme nella lotta contro l’abusivismo edilizio. È stato firmato ieri mattina, a bordo della Goletta Verde ormeggiata davanti al porticciolo del Borgo Marinari, il protocollo dedicato al monitoraggio dell’abusivismo in Campania, con particolare attenzione agli impatti sul territorio, sulle coste e sugli ecosistemi marini. L’accordo trae origine dal rapporto “Abbatti l’abuso”, recentemente presentato da Legambiente, dal quale emerge che in Campania è stato eseguito solo il 13% delle demolizioni ordinate. Dal 2004 al dicembre 2022, sono state infatti emesse 23.635 ordinanze di demolizione per immobili abusivi, ma gli abbattimenti eseguiti sono stati appena 3. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Abusivismo in Campania, ruspe al palo: finora demolito solo il 13%

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