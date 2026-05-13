Il cantiere della piscina ancora al palo dal Comune solo promesse

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere per la piscina di Novafeltria è fermo da mesi, senza alcun avanzamento visibile. Il Comune non ha fornito aggiornamenti concreti, limitandosi a ripetere promesse che non si sono tradotte in fatti. La questione ha attirato l’attenzione del Partito Democratico, che ha sollevato dubbi sulla reale volontà di portare avanti il progetto. La struttura si trova vicino all’istituto scolastico e ancora non si conosce una data di completamento.

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"Per quanto tempo ancora Novafeltria resterà senza piscina?". A chiederlo è il Pd, che punta il dito sui lavori dell’area sportiva, a due passi dall’istituto ’ Tonino Guerra ’. "Nel quadro degli interventi finanziati dal Pnrr è prevista la demolizione dell’attuale fabbricato che ospita palestra e piscina – ricorda il centrosinistra – Una struttura che da decenni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per studenti, famiglie, associazioni e cittadini dell’intera vallata. Eppure, mentre la costruzione della nuova palestra progettata e realizzata dalla Provincia è in fase avanzata (nella foto), della nuova piscina annunciata dal Comune non vi è ancora alcuna traccia concreta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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