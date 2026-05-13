Il cantiere della piscina ancora al palo dal Comune solo promesse

Il cantiere per la piscina di Novafeltria è fermo da mesi, senza alcun avanzamento visibile. Il Comune non ha fornito aggiornamenti concreti, limitandosi a ripetere promesse che non si sono tradotte in fatti. La questione ha attirato l’attenzione del Partito Democratico, che ha sollevato dubbi sulla reale volontà di portare avanti il progetto. La struttura si trova vicino all’istituto scolastico e ancora non si conosce una data di completamento.

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