Il Piano nazionale di ripresa e resilienza si trova ora alla fase conclusiva, con solo il 13% dei progetti completati finora. La regione ha raggiunto questo traguardo, ma tra le aree più indietro ci sono Liguria, Lazio, Sicilia e Molise, che registrano uno stato di avanzamento inferiore. La situazione richiede un’accelerazione significativa, soprattutto tra il Pollino e lo Stretto, per rispettare le scadenze previste.

Non siamo il fanalino di coda e questa è già una mezza notizia. Peggio della Calabria, sullo stato di avanzamento dei progetti legati al Pnrr, fanno Liguria, Lazio, Sicilia e Molise. C’è da esultare, dunque? Non è il caso considerato che le iniziative concluse al 1° marzo scorso risultano essere il 13,1 per cento del totale. Si tratta di dati elaborati dal Servizio studi della Camera e diffusi di recente, quando ormai mancano poche settimane alla scadenza del Pnrr che è fissata al prossimo 30 giugno. La deadline imminente porta con sé interrogativi cruciali sulla reale capacità del paese di raggiungere in tempo tutti gli obiettivi previsti. Ad oggi non è ancora del tutto chiaro come verranno gestiti i progetti finanziati dal piano che al 30 giugno non dovessero essere completati.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Pnrr è alla prova decisiva e finale: finora completato il 13% dei progetti, serve uno sprint tra il Pollino e lo Stretto

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