A un’ora da Roma c’è il cammino più piccolo d’Italia | 20 km tra borghi etruschi e natura

A circa un’ora da Roma si trova il percorso più breve d’Italia, lungo 20 chilometri. Il tracciato attraversa borghi storici, siti etruschi e aree naturali, offrendo un itinerario adatto a chi cerca un’esperienza di trekking senza lunghe distanze. Il percorso comprende vari punti di interesse culturale e paesaggistico, collegando diverse località lungo il tragitto. È accessibile a escursionisti di diversi livelli e può essere completato in una giornata.

A circa un’ora da Roma si nasconde un percorsosuggestivo ed estremamente affascinante, ideale per chi desidera avvicinarsi al trekking senza affrontare percorsi interminabili: è considerato il cammino più piccolo d’Italia e racchiude in appena 20 chilometri borghi antichi, testimonianze etrusche e paesaggi naturali. Un’esperienza accessibile ma ancora incredibilmente autentica, che si può vivere lentamente tra sentieri, storia e tradizioni della Tuscia. LEGGI ANCHE: Milano celebra i 30 anni della ricostruzione del PAC: in mostra il progetto di Ignazio Gardella Il Cammino dei Tre Villaggi a due passi da Roma è il più piccolo d’Italia. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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