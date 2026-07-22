A Temptation Island Sabrina dichiara guerra a Giovanni | Fa schifo Poi chiede un bacio al single e viene respinta

Da fanpage.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo due falò rifiutati dalla sua compagna, Giovanni ha un moto d'orgoglio a Tempteation Island e si chiude in bagno con una single. Sabrina reagisce con la stessa moneta, ma quando chiede un bacio al single lui la rifiuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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