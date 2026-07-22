A Siena si svolgono i Mondiali del Vino, con aziende provenienti da diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Francia, coinvolte in competizioni e eventi. Le aziende vitivinicole locali, tra cui quelle di Brunello di Montalcino, Chianti Classico e Nobile di Montepulciano, sono oggetto di interesse internazionale. La proprietà delle vigne nel territorio toscano si estende su più continenti, rappresentando un settore con forte attrattiva per investitori globali.

Le aziende vitivinicole del nostro territorio fanno da sempre gola a investitori di tutto il mondo. Non a caso, dalle vigne del Brunello di Montalcino ai filari del Chianti Classico, passando per il Nobile di Montepulciano, il mosaico delle proprietà racconta una geografia internazionale che attraversa almeno quattro continenti. A livello nazionale, a inaugurare un trend economico che ha dato un forte slancio all’export dei nostri vini nonché ad apprezzare il valore degli ettari vitati, è stata la famiglia italo-americana Mariani che nel 1978 sbarcò a Montalcino acquisendo le tenute Banfi. Nel corso degli anni, le vigne di Brunello sono diventate un virtuoso melting pot anche in termini di proprietà, dove convivono famiglie storiche locali, grandi nomi del vino italiano e investitori e appassionati arrivati da vari angoli del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - A Siena i mondiali del vino. Dagli Usa alla Francia, la multinazionale in campo

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