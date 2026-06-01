La procura ha chiesto l’arresto di un manager della multinazionale statunitense Caddell Construction, fermato domenica all’aeroporto di Orio al Serio. Il manager turco, Ulas Demir, era in partenza con un biglietto già in mano. La vicenda riguarda un caso di caporalato collegato a un centro consolare statunitense a Milano, che secondo la Fillea evidenzia come la zona centrale della città sia coinvolta nello sfruttamento del lavoro.

Quando i carabinieri lo hanno fermato all’aeroporto di Orio al Serio, domenica mattina, il manager turco della filiale italiana Caddell Construction, Ulas Demir, aveva già il biglietto in tasca. Destinazione Istanbul. Con lui, la famiglia. Stava lasciando l’Italia in tutta fretta. Per la Procura di Milano non si trattava di una vacanza improvvisata, ma di una fuga vera e propria. Per questo il procuratore aggiunto Paolo Storari, titolare dell’inchiesta per supposto caporalato nella costruzione del nuovo mega consolato Usa a Milano, ha firmato il decreto di fermo parlando di una “chiara volontà di fuggire”. Richiesta confermata anche dalla Procura di Bergamo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Caporalato al consolato Usa, la procura chiede l’arresto del manager della multinazionale Usa. La Fillea: “Milano centro nevralgico dello sfruttamento”

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