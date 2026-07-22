Una carovana con oltre 12mila chili di fieno ha attraversato questa mattina la provincia di Como, diretta agli allevatori di montagna nel Porlezzese. L’iniziativa mira a sostenere chi ha subito danni da fauna selvatica incontrollata, che ha compromesso le attività agricole. La consegna si è svolta lungo le strade di montagna, coinvolgendo volontari e rappresentanti di associazioni di solidarietà. La carovana ha raggiunto i punti di destinazione nel territorio montano senza incidenti.

Como, 22 luglio 2026 – Una carovana della solidarietà questa mattina, mercoledì 22 luglio, ha attraversato la provincia di Como per portare oltre 12mila chili di fieno agli allevatori di montagna, nel Porlezzese, la cui attività è messa a rischio dai continui danni provocati dalla fauna selvatica incontrollata. L’iniziativa è stata promossa dagli agricoltori di Coldiretti Como Lecco. Il percorso. Il foraggio, donato dalle imprese agricole del territorio, è partito da Alzate Bri anza ed è stato consegnato agli allevatori del Porlezzese, che per l'occasione hanno atteso la consegna a Carlazzo, dove le incursioni degli animali selvatici hanno compromesso i prati e ridotto drasticamente la disponibilità di alimento per il bestiame. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Porlezza una carovana solidale con 12mila chili di fieno. “Allevatori messi ko dalla fauna selvatica”

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