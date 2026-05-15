Fauna selvatica gli animalisti | Con la nuova riforma forte preoccupazione per orsi e lupi

Gli animalisti esprimono preoccupazione riguardo alla recente riforma che assegna alle Province autonome la gestione esclusiva della fauna selvatica, con particolare attenzione a specie come orsi e lupi. Secondo gli attivisti, questa decisione potrebbe influire sulla tutela e sulla conservazione di animali considerati delicati e protetti. La normativa, approvata di recente, cambia il quadro delle competenze in materia di gestione faunistica, sollevando timori sulla capacità di tutela di queste specie.

“Affidare alle Province autonome la competenza esclusiva sulla gestione della fauna selvatica, e in particolare di specie delicate e protette come orsi e lupi, rappresenta una scelta estremamente preoccupante. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria escalation di ordinanze di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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