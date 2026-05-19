Un uomo in California è stato accusato a livello federale di aver partecipato all’esportazione illegale di una tartaruga protetta. Secondo le autorità, l’indagato avrebbe coinvolto una specie tutelata dalle leggi sulla fauna selvatica e avrebbe portato avanti operazioni di traffico senza autorizzazioni. L’indagine si è concentrata su questa attività illecita, che avrebbe coinvolto anche altre persone. L’accusa riguarda la violazione delle normative sulla protezione delle specie a rischio e il commercio senza permesso di animali protetti.

I pubblici ministeri hanno dichiarato che un uomo della California è accusato a livello federale di aver preso parte all’ esportazione illegale di una specie di tartaruga protetta. L’uomo si chiama Donald Do, di Daly City, arrestato con l’accusa di traffico di fauna selvatica. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Do, nello specifico, è accusato di cospirazione e di violazione del Lacey Act. Quest’ultima è una legge federale che vieta il commercio, l’importazione, l’esportazione e il trasporto di animali (pesci o piante) posseduti o venduti illegalmente. Donald Do accusato di traffico di fauna selvatica, ma cos’è successo?. Donald Do e un complice ancora anonimo in California hanno cercato di esportare 292 tartarughe del muschio capogrosso (Loggerhead musk turtle) nell’isola di Taiwan. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - California, uomo accusato di traffico di fauna selvatica: coinvolta una specie protetta

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