 A New Dawn – La recensione

Yoshitoshi Shinomiya, famoso per aver lavorato a Your Name, esordisce alla regia con A New Dawn che, con la grazia della sua animazione, ci immerge in un clima pieno di tenerezza e magia. Lo stile di questo nuovo, piccolo colpo al cuore combina animazione tradizionale 2D disegnata a mano, stop motion, clay animation, acquarelli e altre tecniche analogiche; questo mix, unito alla musica e ai giovani protagonisti, contribuisce alla creazione di un’atmosfera ricca di nostalgia per il passato e speranza per il futuro. Il film è ambientato in una località immaginaria, Niura, un piccolo paese immerso nel verde e nella quiete. Anche per un posto del genere però, è tempo di modernità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Anime: A NEW DAWN - Recensione

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