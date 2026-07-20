Il film anime “A New Dawn”, diretto da Yoshitoshi Shinomiya, è il debutto del regista e presenta una narrazione caratterizzata da forte poesia e scene visivamente sorprendenti. La pellicola è stata distribuita come uscita evento e si distingue per l’uso di immagini suggestive e un tono poetico. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o sul cast, e il testo si concentra principalmente sulla descrizione estetica e stilistica dell’opera.

Arriva per un'uscita evento A New Dawn, lungometraggio anime di Yoshitoshi Shinomiya: un'opera prima di grande poesia e potenza visiva. I fuochi d'artificio in Giappone sono un'istituzione, una forma d'arte tramandata per generazioni con la quale, specialmente in estate, si creano spettacoli che nell'immaginario collettivo vengono abbinati ai Matsuri, le feste di paese. Il significato di questi "fiori di fuoco" (hanabi) è però molto più profondo e dietro a un risultato così spettacolare si celano uno studio e una preparazione meticolosi. Anche di questo racconta A New Dawn, lungometraggio animato presentato prima al Festival di Berlino e poi a quello di Annecy (dove ha vinto il Premio della Giuria nella sezione Contrechamp), che ora finalmente arriva nelle nostre sale per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - A New Dawn, la recensione: un debutto animato poetico e visivamente straordinario

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