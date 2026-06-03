Until Dawn 2 annunciato su PS5 per il 2027

Until Dawn 2 sarà disponibile su PlayStation 5 nel 2027. L’annuncio è stato confermato e il gioco rappresenta il seguito del titolo originale. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sulle caratteristiche specifiche del nuovo capitolo. La data di uscita è prevista per l’anno prossimo, senza ulteriori indicazioni sui contenuti o sul processo di sviluppo. La notizia riguarda esclusivamente la piattaforma PlayStation 5.

Until Dawn 2 è ufficiale e arriverà su PlayStation 5 nel corso del 2027. Il nuovo capitolo della serie horror narrativa è stato annunciato da Sony Interactive Entertainment durante lo State of Play del 2 giugno 2026, con un primo trailer che conferma un cambio netto di scenario, protagonisti e atmosfera rispetto al gioco originale del 2015. Lo sviluppo è affidato a Firesprite, studio già coinvolto in Horizon Call of the Mountain, mentre la nuova avventura sarà una storia indipendente con un cast completamente nuovo. Il ritorno di Until Dawn è significativo perché arriva oltre dieci anni dopo il primo capitolo, uno dei giochi che ha definito meglio il filone dell’horror interattivo moderno su PlayStation. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Until Dawn Remake | Chapter 3 | PS5 Gameplay

Notizie e thread social correlati

Saros convince Digital Foundry su PS5 Pro, ma su PS5 base c’è qualche compromessoUn'analisi tecnica di Digital Foundry ha valutato positivamente Saros, concentrandosi sulla versione PS5 Pro.

InZOI si fa attendere su PS5: l’acclamato life simulator rinviato al 2027L’atteso life simulator inZOI, inizialmente previsto per la PlayStation 5, è stato ufficialmente rinviato al 2027.

Temi più discussi: Until Dawn 2 è stato annunciato allo State of Play: dopo la montagna, tocca a un'isola tropicale; Until Dawn 2 è ufficiale: il sequel dell'horror cult arriverà su PS5 nel 2027; Until Dawn 2 annunciato allo State of Play; Until Dawn 2 esiste davvero: il primo trailer arriva allo State of Play.

Fughe e spoiler di Until Dawn 2 reddit

Until Dawn 2 è stato annunciato allo State of Play: dopo la montagna, tocca a un'isola tropicaleSony ha svelato il nuovo Until Dawn con un trailer allo State of Play di giugno 2026. In questo capitolo possiamo dire addio alle oscure montagne e dare il benvenuto a un'isola tropicale. multiplayer.it

Until Dawn 2: trailer di annuncio rivelato allo State of Play 2026Until Dawn 2 ha debuttato a sopresa durante lo State of Play 2026, portandoci in un atmosfera luminosa ma altrettanto inquietante ... vgmag.it