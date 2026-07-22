A Milano arriva una spettacolare eclissi di Sole | quando vederla e il punto migliore per osservarla

Milano si appresta a osservare un'eclissi di Sole, visibile nella città in un momento specifico. L'evento avverrà nelle prime ore del pomeriggio e durerà circa un'ora. Il punto migliore per vederla sarà in zone aperte e prive di ostacoli, lontano da luci artificiali. È consigliabile utilizzare protezioni adeguate per gli occhi, come occhiali specifici. L'eclissi sarà visibile anche da altre aree limitrofe, ma con intensità variabile.

Milano si prepara a vivere uno degli appuntamenti astronomici più attesi dell’anno: una spettacolare eclissi di Sole che trasformerà il cielo sopra la città. Per assistere al meglio al fenomeno, però, non sarà solo fondamentale attendere l’orario giusto, ma anche scegliere una posizione favorevole e adottare tutte le precauzioni necessarie per osservare ogni fase in completa sicurezza durante la serata. LEGGI ANCHE: Milano celebra i 30 anni della ricostruzione del PAC: in mostra il progetto di Ignazio Gardella Eclissi di sole 2026: quando e dove vederla a Milano. L’appuntamento con l’eclissi di Sole del 2026 è per mercoledì 12 agosto. A Milano l’eclissi parziale inizierà alle 19. 🔗 Leggi su Funweek.it

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