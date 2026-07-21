Eclissi totale di Sole 2026 | quando si vedrà?

Da quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 12 agosto 2026 si verificherà un’eclissi totale di sole visibile in alcune zone dell’Europa e dell’Atlantico. La Luna coprirà completamente il disco solare lungo una fascia che partirà dall’est della Groenlandia, passando per l’Islanda e arrivando al nord della Spagna. L’evento durerà alcune ore e sarà osservabile in specifici punti lungo la traiettoria.

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Milano, 21 luglio 2026 – Il 12 agosto 2026 la Luna oscurerà completamente il Sole lungo una stretta fascia che attraverserà l'est della Groenlandia, parte dell'Islanda e il nord della Spagna. In Italia il fenomeno sarà invece visibile come eclissi parziale. Lungo la fascia della totalità il disco lunare coprirà completamente quello solare, trasformando il giorno in un crepuscolo improvviso e permettendo di osservare la corona solare, normalmente nascosta dalla luce della fotosfera. Un'occasione speciale per gli appassionati di astronomia. Che cos'è un'eclissi totale di Sole. L'eclissi totale si verifica quando la Luna, durante la fase di novilunio, passa esattamente tra la Terra e il Sole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L'Eclissi Solare Totale del 2026: La Guida Completa

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Temi più discussi: L’eclissi del 12 agosto sarà visibile per oltre il 90% anche in Trentino. Ma attenzione all’ora; Eclissi solare totale 2026, il volo che permette di ammirarla da una prospettiva unica; Eclisse totale in Spagna, i luoghi speciali dove osservarla; La Natura continua ad avercela con gli islandesi.

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