Eclissi totale di Sole 2026 | quando si vedrà?

Notizia in breve

Il 12 agosto 2026 si verificherà un’eclissi totale di sole visibile in alcune zone dell’Europa e dell’Atlantico. La Luna coprirà completamente il disco solare lungo una fascia che partirà dall’est della Groenlandia, passando per l’Islanda e arrivando al nord della Spagna. L’evento durerà alcune ore e sarà osservabile in specifici punti lungo la traiettoria.