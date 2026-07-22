Stefano Bizzotto ha concluso le telecronache dei Mondiali per la Rai, commentando la semifinale tra Spagna e Francia. In un’intervista ha dichiarato di non sapere cosa farà dopo la pensione, prevista tra un paio d’anni. Ha inoltre espresso fastidio per chi urla durante le partite e ricordato con entusiasmo il Mondiale in Qatar, sottolineando l’entusiasmo di Adani e la sua conoscenza del calcio.

“Vado in pensione formalmente fra un paio d’anni e non so cosa succederà nel frattempo”. Stefano Bizzotto ha detto addio alle telecronache dei Mondiali per la Rai con il commento della semifinale tra Spagna e Francia. La storica voce dello sport sulla televisione pubblica è prossima alla pensione, ma ha ancora “tante ferie e riposi da smaltire, quindi vedremo”. Tornerà ancora a fare qualche telecronaca in Rai o passerà a qualche emittente privata? Intervistato da Fanpage, Bizzotto non svela nulla sul suo futuro, se non che “per il momento mi preparo a un periodo di lunga vacanza, intervallata da un po’ di lavoro”. Bizzotto passerà quindi il testimone, sia per quanto riguarda il calcio sia per le altre discipline che lo hanno reso celebre, in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A me dà fastidio la gente che urla. Ho un bellissimo ricordo del Mondiale in Qatar con Adani. È un entusiasta ed è uno che sa di calcio”: parla Bizzotto

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