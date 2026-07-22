Stefano Bizzotto saluta la Rai | In telecronaca si è come nella vita e a me dà fastidio chi urla

Dopo oltre 30 anni di carriera, un noto telecronista sportivo ha annunciato il suo addio alla Rai. Ha commentato che in telecronaca si comporta come nella vita e ha espresso fastidio per chi urla durante le trasmissioni. Tra i momenti più significativi, ha seguito la prima coppa del mondo nel 1994, ha commentato l'ultima partita dell’Italia ai Mondiali nel 2014 e la vittoria agli Europei nel 2020. Durante la pandemia, ha sostituito un collega per una partita di calcio, ma ha dichiarato di non averla sentita come propria.

Intervista alla voce del calcio Rai che dopo oltre 30 anni di carriera va in pensione. Dalla prima coppa del mondo nel '94, ha raccontato l'ultima Italia ai mondiali nel 2014 e la vittoria degli azzurri a Euro 2020, al posto di Rimedio per Covid: "Grande gioia ma non ho sentito quella partita mia". Oltre al calcio ha commentato tanti altri sport: "Mi piace pensare che il pubblico mi ricordo come voce dei tuffi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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