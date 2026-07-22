A Gaza i morti restano un numero senza volto

A Gaza, il bilancio delle vittime continua a salire senza dettagli sui nomi o le identità. Nel frattempo, un ragazzo indossa una maglietta con la scritta “Unità israeliana” e corre verso un ex comandante militare, che però si defila per abbracciare un deputato arabo. La scena si svolge davanti a persone che assistono senza intervenire, nel contesto di un clima di tensione e scontri.

Un ragazzo con la maglietta “Unità israeliana” corre incontro a Gadi Eisenkot a braccia aperte, e all’ultimo l’ex capo di stato maggiore lo scansa per abbracciare il deputato arabo Mansour Abbas. Lo spot elettorale generato con l’intelligenza artificiale lo ha diffuso lunedì sera Benjamin Netanyahu. In molti hanno riconosciuto in quel ragazzo Gal Eisenkot, figlio del rivale, ucciso a Gaza nel dicembre 2023 mentre serviva da riservista in un’unità commando. Ai suoi funerali c’era anche Netanyahu. Sullo schermo la scritta chiude il ragionamento: “Eisenkot non ha un governo senza Yair Golan e i partiti arabi”. Dopo le reazioni il Likud ha ritirato la figura del giovane e l’ha rimpiazzata con una donna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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A Gaza almeno 70 mila morti ma Israele ancora non conferma ufficialmente

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